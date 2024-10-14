قمة مصر لوسائل التنقل الكهربائية تعلن بيع 80% من السيارات التي شاركت بالفعاليات

القاهرة - (مصراوي):

اختتمت السبت، فعاليات "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، في نسختها الأولى بمركز مصر الدولي للمعارض بمحور المشير حسين طنطاوي، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة.

قمة مصر أقيمت تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

شهدت القمة حضور د. علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، اللواء د. مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع.

كما حضر محمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم للقمة وبمشاركة دولية من السيد/ خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، هال فولز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة TELEWIND Co، الولايات المتحدة الأمريكية.

تضمنت القمة جلسات حوارية مثمرة تناولت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمستقبل التنقل المستدام في مصر والمنطق، كما تناولت قضية الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في المركبات الكهربائية المتصلة، مع التأكيد على أهمية حماية البيانات الحساسة وتطوير أطر تنظيمية تضمن الخصوصية في هذا المجال.

كما شهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيكاروس وشركة Evolve Emobility، وذلك بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الشواحن المنزلية وشواحن التيار المتردد بمختلف قدراتها واستخداماتها، كما وقعت الشركة اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة Quikr EV لتبادل الخبرات في مجال حلول الشحن.

وعلى مدار ثلاثة أيام، قدمت القمة عدة توصيات رئيسية لتعزيز الابتكار واعتماد السيارات الكهربائية، شملت توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار في الصناعات المرتبطة، بما في، ذلك، البطاريات والكابلات، وتشجيع التعاون بين الشركات المصنعة لتطوير سيارة كهربائية مصرية، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية لتسريع وتيرة توطين الصناعة.

كما نصت التوصيات على أهمية تحسين البنية التحتية، من خلال الاستثمار في محطات الشحن، وإجراء دراسات جدوى لمشاريع النقل الكهربائي، ووضع سياسات واضحة لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية.

وانتهت القمة إلى ضرورة تقديم حوافز مالية، مثل التخفيضات الضريبية، لتشجيع المستهلكين على اعتماد هذه السيارات، وشددت أيضاً على ضرورة تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية بيانات المستخدمين، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة مثل خلايا الوقود وبطاريات الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بفوائد السيارات الكهربائية وتأثيرها الإيجابي على البيئة.

قال محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة والمكون من شركتي ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة وبرانديت كايرو الرائدتين في مجال تنظيم الفعاليات الدولية: “حققت القمة في نسختها الأولى نجاحًا كبيرًا تجلى في جذب 70 ألف زائر بالإضافة إلى جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال، يؤكد أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال النقل المستدام".

وأضاف " نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتطوير هذه القمة وتحويلها إلى منصة عالمية رائدة، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال المركبات الكهربائية، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، باستخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة ".

وعلى هامش القمة في يومها الثالث، أقامت نقابة المهندسين المصريين فعالية "مؤتمر مستقبل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية بمصر" التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي برئاسة المهندس أحمد مهران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالنقابة بمشاركة لفيف من أعضاء النقابة.

وفي مؤتمرها، أوصت النقابة بإنشاء لجنة تضم الشركات والبرلمان والوزارات المعنية لمناقشة تحديات التحول الرقمي، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية مثل شبكات 5G و أنظمة الاستشعار الذكية.

كما أوصت بتحديث التشريعات لتشمل تقنيات النقل الذكي، وتشجيع السياسات الداعمة للابتكار والاستثمارات في التقنيات المتقدمة كالكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وتم التأكيد على أهمية التدريب في الأمن السيبراني، وفحص سلاسل الإمداد لتأمين الاحتياجات التكنولوجية. وشددت التوصيات على الاعتماد على أنظمة GPS متعددة لمواجهة أي هجمات، وتطوير البحوث لتقليص الفجوة التكنولوجية، مع الاهتمام بتطوير صناعة البطاريات وأنظمة إدارتها باعتبارها نقطة ضعف محتملة.

وقد شهدت القمة على مدار الثلاثة أيام خصومات حصرية للزوار مقدمة من جميع الشركات العارضة مثل MATGR وGlide وتسهيلات للتقسيط مقدمة من شركة Contact وهو ما ساهم في بيع ٨٠٪؜ من السيارات المعروضة بالمعرض خلال القمة.

والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من القمة جذبت العديد من الرعاة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع العام، من بينهم مصر للطيران، الناقل الجوي الرسمي للقمة والراعي الحصري لصالة الأعمال، ومصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وبنك قناة السويس، ونقابة المهندسين المصريين، والأمم المتحدة، ومؤسسة AIESEC، ومؤسسة IEEE.

كما تم عقد شراكات مع القطاع الخاص لرعاية القمة من قبل مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات ذات الصلة من مختلف القطاعات، بما في ذلك DELTA، TELEWIND، ALIENZ، SHIFT EV، HELP، XSHORE، OLA ENERGY، IKARUS ELECTRIC، DAYUN، ZERO CARBON، EVOLVE، MATGR، SPARKED EV، APPRAID EV، وشركة QUICKR، مزود خدمات التنقل الرسمي للقمة.