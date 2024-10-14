بالصور.. كيا تكشف عن أحدث نسخة من Carnival ميني فان

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سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، أنها أطلقت نسخة محدثة من السيارة طراز ميني فان كارنيفال "Carnival" مع مجموعة من ميزات السلامة والراحة المحسنة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، الاثنين، أن كيا عززت نظام التحكم في التوجيه لتحسين ميزة مساعدة الحفاظ على المسارات وأضافت أجهزة استشعار وضع عجلة القيادة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت ميزات الراحة مثل المفتاح الرقمي عن طريق الهاتف الذكي، ومقابض الأبواب الخارجية التي تعمل باللمس خصائص قياسية في تصميم "سيجنتشر" .

وقال مسؤول في كيا إن كارنيفال المحدثة "ستستمر في تقديم قيمة متميزة لجميع العملاء من خلال إضافة ميزات السلامة والراحة التي يفضلها العملاء".

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