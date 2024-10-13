بـ7 آلاف جنيه.. قسط أرخص سيارة لميتسوبيشي في مصر

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3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمود أمين:

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، ومن بين هذه السيارات سيارة ميتسوبيشي أتراج السيدان العائلية.

بحساب قيمة قسط الفئة الوحيدة من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي 765 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 382.5 ألف جنيه. ويقسط باقي المبلغ على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 7171 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

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