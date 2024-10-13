من البداية للنهاية.. 40 صورة لـ"قمة مصر لوسائل التنقل الكهربائية"

كتب - أيمن صبري:

تصوير - محمد معروف و إسلام فاروق:

اختتمت مساء السبت، فعاليات النسخة الأولى من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بمركز مصر للمؤتمرات، بمشاركة قطاع كبير من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا النقل النظيف، ومتحدثين معنيين بشئون سلامة البيئة والاستثمار في الطاقات النظيفة.

أقيمت القمة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

ونجحت الفعاليات التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر برعاية إعلامية من موقعي "مصراوي" وشيفت-EG" أن تجتذب عشرات الآلاف من الزائرين، فضلًا عن اهتمام كبير من الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، ما يؤكد الاتزامنا بتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة.

وانعقدت على مدار الأيام الثلاث العديد من الجلسات الحوارية لمناقشة التحديات العالمية والمحلية في التحول نحو التنقل الكهربائي، مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي. وكذا تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل في جهود مصر للعمل المناخي والاستدامة.

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها القمة، إنشاء وإطلاق أول رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي، برئاسة شرفية لخالد الشميلي، والمدير التنفيذي محمد الصعيدي، ورئاسة تنفيذية للدكتور علاء الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة Rally Motors، وبمشاركة أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة، شعبة السيارات، غرفة القاهرة التجارية.

تهدف الرابطة المصرية العربية إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والمبتكرين والمستثمرين، إضافة إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة.

واستعرض العارضون على هامش القمة العشرات من المنتجات والخدمات، بدءًا من السيارات الكهربائية والهجينة التي ظهر بعضها لأول مرة في مصر، ومرورًا بالحافلات والشاحنات واللنشات العاملة بالكهرباء، ووصولًا إلى منصات الشحن والبنى التحتية المعززة لوسائل التنقل المختلفة.

وقال محمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم للقمة، إن الرابطة تفتح أبوابها لكل من يرغب في الانضمام والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بهدف خلق شبكة قوية ومتنوعة من الخبراء وأصحاب المصالح الذين يعملون معًا لتحقيق مستقبل مستدام للتنقل الذكي في العالم العربي.

وأتاحت القمة للعديد من الزائرين تجربة أحدث السيارات الكهربائية والتعرف على مزاياها وأدائها المتميز بما في ذلك طرازات فريدة مثل نيسان، أفاتر، شاومي، تسلا، بي إم دبليو، مرسيدس، بي واي دي، هامر، رينو، وويلينج، فضلا عن ظهور أول قارب كهربائي من شركة اكس شور وشركة مارين تك، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الكهربائية الأخرى.

ويمكن من خلال الصور المرفقة الاطلاع على أبرز ما دار بالقمة خلال نسختها الأولى.