نيسان X-Trail أحدث سيارات العلامة اليابانية في مصر.. أسعار ومواصفات

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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان مصر، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بالسوق المصري، مجموعة من السيارات لعملاء السوق المصري، وتعد X-Trail أحدث سيارات الشركة اليابانية في مصر حيث قدمت قبل أشهر لأول مرة.

تتوفر السيارة نيسان X-Trail الجديدة موديل 2025 بفئتين من التجهيزات داخل سوق السيارات المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

تبدأ أسعار X-Trail الجديدة في السوق المصري من 2 مليون 210 الف جنيه وتصل 2 مليون 500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي مقصورة السيارة شاشة لمسية مقاس 9 بوصات تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي من bose بـ 10 مكبرات صوت، نظام ملاحة متطور مع خرائط ثلاثية الأبعاد.

تقدم السارة محليا بنسخة الخمس مقاعد والسبع مقاعد وبنظامي للدفع إي باور و إي فورث.

وأعلن الوكيل المحلي أن السيارة تقدم بضمان شامل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمده خمس سنوات أو 100 ألف كم أيهما اقرب.

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