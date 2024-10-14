بي إم دبليو تقدم نسخة خاصة من X7 سعرها 7.7 مليون جنيه.. صور

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ميونخ - (د ب أ):

أطلقت شركة بي إم دبليو الإصدار الخاص Signature Edition من أيقونتها X7، والذي يجمع بين الفخامة والتفرد ويضع معايير جديدة فيما يتعلق بالراحة والأناقة.

لونان حصريان

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة X7 Signature Edition الفاخرة، التي تنتمي إلى فئة SUV الكبيرة، تتألق بلونين حصريين، هما: اللون الرمادي "الدرافيت" والأزرق الداكن "التنزانيت"، مما يمنح السيارة رونقا فريدا، كما قامت بي إم دبليو بتزيين دبابيس الأبواب بكريستالات حقيقية.

وتزهو السيارة X7 Signature Edition الجديدة بأجواء الفخامة والرقي؛ حيث تستقبل الركاب مقاعد مغطاة بجلد الميرينو الأنيق مع الإحساس الرائع بالراحة، بالإضافة إلى السقف البانوارمي، والذي يتضمن 15 ألف نقطة ضوئية، وبالتالي يبدو سقف السيارة مثل السماء المرصعة بالنجوم.

وتأتي لوحة القيادة مغطاة بالجلد الطبيعي للتأكيد على الأجواء الراقية في مقصورة السيارة، بالإضافة إلى وجود بعض التفاصيل الرائعة مثل المظهر الكريستالي لذراع ناقل الحركة وزر التحكم iDrive وزر التشغيل/الإيقاف.

وعلى صعيد الجوانب التقنية، تعتمد السيارة X7 Signature Edition الجديدة على سواعد محرك مستقيم سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر مع تقنية الهجين المعتدل، ويولد قوة 381 حصانا، بالإضافة إلى محرك كهربائي صغير بقوة 12 حصان.

وتنطلق السيارة X7 Signature Edition الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضو 5.8ثانية.

وأعلنت بي إم دبليو أن السيارة الخاصة X7 Signature Edition الجديدة تتوفر نظير سعر يبدأ من 159 ألف دولار (7 ملايين و730 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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