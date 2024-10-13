"إعرف قبل ما تشتري".. ما الفرق بين أنواع إطارات السيارات

كتب - محمد جمال:

الإطارات، هي أحد أهم مكونات السيارة، ومسؤول الاتصاال بين السيارة والأرض مع الحفاظ على بقائها في وضع آمن وصحيح، لما لها من أهمية قصوة فى الحفاظ على حياة الأشخاص المتواجدين بالسيارة وعدم تعريضهم للخطر.

تقدم شركات إطارات السيارات في جميع أنحاء العالم مجموعات واسعة متنوعة من الإطارات، بعضها يخصص للأداء الرياضي والأخر للاستهلاك الاقتصادي بينما تتواجد بعض الفئات للأجواء الشتوية والصيفية وغيرها.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على جميع أنواع الإطارات:

الإطارات الصيفية

هذه النوعية من الإطارات مخصصة لفصل الصيف كما هو واضح من اسمها، وهي مصنعة خصيصًا لتناسب الظروف الجوية الصعبة الخاصة به، وتتميز بتحمل درجات الحرارة المرتفعة والقيادة على الطرقات الجافة وتوفير أفضل أداء وتماسك وثبات في هذه الظروف

الإطارات الشتوية

هذه النوعية من الإطارات مناسبة لفصل الشتاء وهي مصممه لهذا الغرض، وتناسب هذه النوعية من الإطارات درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية لكي يستطيع هذا الإطار التعامل مع الأمطار والثلوج الغزيرة وذلك بفضل مداسها العميقة والواسعة لتصريف المياه بالإضافة لزيادة الثبات على الطريق وعدم فقدان الثبات والتسبب بحوادث.

إطارات جميع المواسم

هناك نوعية من الإطارات تصلح لكافة المواسم إذا أنها تجمع بين ميزات ومواصفات الإطارات الشتوية والصيفية، إذ أنه مناسبة للأجواء الحارة جدًا بالإضافة إلى الأجواء الثلجية شديدة البرودة، وهذه النوعية هي الأكثر شعبية أو انتشارًا في العديد من دول.

إطارات الأراضي الوعرة

هناك إطارات تصلح لجميع التضاريس وهي إحدى أهم وأشهر أنواع الإطارات في العالم، وهي مصممة خصيصًا للقيادة على الطرقات الوعرة وغير الممهدة سواء كانت صخرية الرملية أو ترابية أو ثلجية وغيرها من مختلف الطرق.

إطارات الطرق الطينية

تعد الطرق الطينية واحدة من أصعبى الطرق التي يمكن القيادة عليها ولا يمكن القيادة على هذه الطرق إلا إذا مجهزة لذلك، وإحدى أهم التجهيزات هي الإطارات المخصصة لهذا النوع من المسارات وهي الإطارات الطينية فهي مصممة لتقوم بتوزيع الطين إلى الخارج والالتصاق بالمسار لتأمين الثبات والتحكم.

إطارات الثلج

هذه الإطارات مخصصة للقيادة في أصغب الظروف ومنها المغطاة بالثلوج سواءً الخفيفة أو الكثيفة، وتتميز هذه الإطارات بأنها مصنوعة من مطاط ناعم من أجل أن يؤّمن الثبات على الأرض وخاصة أثناء تشكل الجليد، وتقوم بفرز عميق لتفريغ الثلوج من داخلها وإبعادها عن طرق السيارة.

إطارات عالية الأداء

الإطارات عالية الأداء هي المخصصة للسيارات السوبر رياضية أو السيارات الخارقة ذات الأداء الاستثنائي كسيارات فيراري ولمبرجيني، وذلك نتيجة التصميم المنخفض للسيارة والسرعات العالية الفائقة التي تتعدى 350 كلم/س.