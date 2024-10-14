بالصور.. فيراري تطلق نسخة واحدة حول العالم من روما سبايدر الجديدة

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

روما - (د ب أ):

كشفت شركة فيراري عن الإصدار الخاص Tailor Made من أيقونتها Roma Spider الكابريو، والذي تسطر به الشركة الإيطالية معايير جديدة فيما يخص التفرد والتخصيص وتقنيات الإنتاج المبتكرة.

قطعة فنية متفردة

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الإصدار الخاص Roma Spider Tailor Made سيتوفر بنسخة واحدة فقط، مشيرة إلى أنه يعد بمثابة قطعة فنية متفردة تجسد الإبداع والفخامة، كما أنه يعتمد مفاهيم التصميم صديق البيئة؛ فعلى سبيل المثال تتألق المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية من الإطارات المُعاد تدويرها.

وتزدان المقاعد بخيوط حياكة تم صنعها يدويا، فضلا عن العديد من المكونات المصنوعة من الألومنيوم والمعالجة بأشعة الليزر مثل اللوحات. وتسجل بوصلة الرياح ظهورا خاصا، كذلك تم صنع المحرك من الألومنيوم المعاد تدويره.

كما تعاونت فيراري مع مونت بلانك لإنتاج قلم خاص، والذي يأتي بلون Oro Mida، والذي يتناسب مع تصميم السيارة وتطعيمات من الذهب الخالص وطبقة من الطلاء البلاتيني.

ويأتي مع القلم دفتر سجل بغلاف مصنوع من الجلد المُعاد استخدامه، محفور عليها إحداثيات مدينة مارانيلو، والمحفورة أيضا على غطاء حيز المحرك.

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