سيارات ROX الكهربائية الفاخرة تنضم إلى السوق المصري رسميًا

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كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة نور الدين الشريف عن توقيعها إتفاقية حصرية مع شركة "ROX Motor" الصينية لتوزيع سياراتها الكهربائية المتطورة في السوق المصري.

وبحسب بيان، تتماشى تلك الاتفاقية مع آخر مستجدات التكنولوجيا العالمية الحديثة وذلك لتلبية طموحات واحتياجات العملاء في ظل سوق تنافسي مفتوح لا يرتضي إلا كل جديد ومتطور وقوي.

بدأت شركة ROX بتوسيع نطاقها العالمي بتوقيعها العديد من الاتفاقيات مع شركاء في العديد من الدول في الشرق الأوسط بأسواق تنافسية ومنها قطر، الكويت والإمارات العربية المتحدة.

وكان من شأن هذه الإتفاقيات خلق قنوات بيع قوية وجديدة تهدف لتقديم تكنولوجيا متطورة والحفاظ على أعلى ما توصلت إليه أنظمة خدمة العملاء عالميا.

وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو السيارات الكهربائية (EVs) ، كان السعي الحثيث من مجموعة نور الدين الشريف إلى أن تكون رائدة في ركب التطور في سوق السيارات الكهربائية في مصر.

قال نور الدين الشريف، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن هدف المجموعة الأول والأخير دائمًا هو تقديم شيئًا مختلفًا للعملاء بالسوق المصري، وذلك من خلال تقديم علامة تجارية قوية تتخطى التوقعات تكون عند حسن ظن عملاءنا وتوفير أعلى درجات خدمة ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار ومعالجة أي نوع من المشاكل التي يصادفها العميل.

وأضاف الشريف أن المجموعة تحمل على عاتقها المسئولية نحو عملائها في مواكبة عصر التكنولوجيا والابتكار وضمان الوصول لأحدث المستجدات العالمية، وتقديمنا لسيارات ROX Motor الكهربائية بميزة (REEV) هو انعكاس والذي سيدعم هذا الإلتزام.

يذكر أن شركة ROX Motor معروفة بعلامتها التجارية الفاخرة للسيارات ذات القوة والعزم، والتي تتميز بقدرتها على السفر لمسافات طويلة دون الحاجة للتوقف أو القلق.

وتعد السيارة 01 ROX الإنجاز الأبرز لتحقيق رؤية الشركة حيث تحقق المعادلة الصعبة بين السلاسة والراحة وهي تنطلق وسط كل التحديات الصعبة والوعرة بينما يستمتع راكبوها باكتشاف الحياة البرية في إطار من المغامرة.

وتمتاز ROX 01 الـ SUV الفاخرة بتحقيق الراحة والتنوع والمغامرة بشكل متوازن ومتكامل، مما يوفر للأسرة القيام برحلات طويلة دون إجهاد مع التمتع بأقصي درجات الرفاهية التكنولوجيا المتقدمة.

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