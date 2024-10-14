بـ750 ألف جنيه.. سيارة SUV كسر زيرو موديل 2022

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث الكثير من المقبلين على الشراء اليوم عن سيارة مستعملة SUV متعددة الاستخدامات كسر زيرو، تنتمي لعلامة عريقة ولها تاريخ بالشارع المصري بالإضافة إلى اعتماديتها وكفاءتها في استهلاك الوقود.

وتعد شيري تيجو 3 المجمعة محليا موديل 2022 كسر الزيرو واحدة من السيارات التي ينطبق عليها هذه المواصفات، ويمكن للمقبلين على الشراء معرفة متوسط أسعارها عن طريق المواقع الإلكترونية المتخصصة.

تباع شيري تيجو 3 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 750 ألف جنيه بعدما كانت وصلت أسعارها خلال الشهور الماضية لـ 850 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

مواصفات شيري تيجو 3 التفصيلية بالسوق المصري:

أبعاد شيري تيجو 3

تقدم تيجو 3 بطول 4.41 متر مع قاعدة عجلات 2.51 متر وعرض 1.76 متر بجانب ارتفاع 1.65 متر.

منظومة القوة والحركة

زودت تيجو 3 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم 160 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

الأمان في شيري تيجو 3

جهزت السيارة الصينية بأنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات وحساسات ركن خلفية مع كاميرا بالإضافة لوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

تجهيزات شيري تيجو 3

تضمنت تجهيزات شيري تيجو 3 مثبت سرعة ودخول بدون مفتاح وفتحة سقف ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة LED نهارية وخلفية وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم البلوتوث ونظام صوتي من 4 سماعات.

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