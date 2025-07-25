هنا الزاهد تكشف عن حلم حققته بسبب تامر حسني.. والأخير يرد

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن حلم لها بالصغر حققته مع النجم تامر حسني بعد تمثيلها معه.

وقالت هنا الزاهد عن تامر حسني، ببرنامج "ضيفي" : "الصراحة هو إنسان جميل، وكنت معاه وأنا صغيرة أوي بمسلسل "فرق توقيت"، ولما كبرت كنت معاه بفيلم "بحبك"، وقولتله (أنا هعترف لك إعتراف.. كنت صغيرة جدا في عمروسلمى ..كنت عملاك عروسة بلعب بيها، قالي (يعني إيه؟)، قولتله (كان فيه عروسة دمية راجل مسمياها تامر حسني، فتخيل اني بمثل دلوقتي مع العروسة اللي كنت بلعب بيها، وأنا بحبك بالفيلم)، ما حدث كان ملهم بالنسبة لي".

ورد النجم تامر حسني على تصريحات هنا الزاهد، قائلا: "عشان تصدقوا إن الأحلام بتتحقق، وربنا بيكرم على قد الصدق والإصرار والسعي والتركيز مع النفس مش مع الآخر.. أهيه نونيا القمر نجمة النجوم".

وتعاونت هنا الزاهد مع تامر حسني بأحدث أفلامه "ريستارت" الذي يعرض حاليا بالسينمات وجميع دور العرض، ودارت أحداثه حول شخصية "محمد" فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

يذكر أن، النجم تامر حسني يواصل حصد نجاحات ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد" الذي طرحه للجمهور خلال الأيام الماضية.