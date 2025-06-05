تفاصيل حفل "واما" في عيد الأضحى

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد فريق واما، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد انفصال رابع أعضاء الفريق الموزع نادر حمدي.

ويقدم فريق واما، مجموعة من أغانيه في الحفل المقام في بورتو السخنة، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 يونيو، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ويضم الفريق الثلاثي: محمد نور، وأحمد فهمي، وأحمد الشامي.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفريق، لطرح ميني ألبوم بعنوان "يا قلبي".