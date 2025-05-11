هل رفعت جائزة الـ 50 ألف جنيه مشاهدات أغاني محمد رمضان؟

كتب- مصطفى حمزة:

أعلن النجم محمد رمضان، عن مسابقة جديدة بالتزامن مع طرح أحدث أغانيه "سهران ع النيل"، وتصل قيمة الجائزة إلى 50 ألف جنيه.

النجم محمد رمضان، أعلن عن المسابقة عبر صفحاته في مواقع التواصل، وكتب: "50 ألف جنيه للإجابة الصحيحة كام مرة اتقالت (سهران ع النيل) في الأغنية، هنعلن عن الفائز/ة يوم الاثنين القادم".

وتعد المسابقة، هي الثانية التي يعلن عنها النجم محمد رمضان، بالتزامن مع طرح أغنية له عبر قناته في موقع يوتيوب، إذ سبق، وقام بها عند طرح أغنية "رمادونا"، وكتب: "٥٠ ألف جنيه لصاحب الإجابة الصح قلت كلمة أنا في أغنية (رمادونا ) كام مرة (٣٣ ولا ١٣٩)؟!".

ومع توالي مسابقات محمد رمضان، كان السؤال، عن مدى تأثيرها على عدد مشاهدات الأغاني، في قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وفي التقرير التالي نرصد كم حققت؟



وحققت "سهران ع النيل" 917 ألف، بعد 3 أيام من طرحها، ووصلت "رمادونا"، إلى 2 مليون و400 ألف بعد 10 أيام، في حين وصلت "قدها من يومي" التي طرحها قبل أسبوعين، وقدمها مع المطرب الشعبي محمود الليثي، إلى 3 ملايين و300 ألف.

https://youtu.be/l0rMXnfQqKM?si=GxeDDFQWg9qU3O_s

وبعد 3 أسابيع من طرحها، وصل عدد مشاهدات "بحب أغيظهم"، إلى 350 ألف، وحققت أغنية "قالوا إيه"، بعد شهر من طرحها 345 ألف مشاهدة".

وخرجت الأغاني جميعها من قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، إذ تصدرها المطرب الإماراتي حسين الجسمي، ومؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، ومؤدي أغاني الراب مروان موسى.

النجم محمد رمضان، انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في فيلم "أسد"، ويؤدي به شخصية علي بن محمد الفارسي، المعروف بلقب "صاحب الزنج" الذي قاد ثورة الزنج، التي استمرت 14 عاما، خلال فترة الحكم العباسي.



