بإطلالة جريئة| أحدث ظهور لـ صبا مبارك.. وريهام عبدالغفور تعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها.

ونشرت صبا مبارك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بصور ببيروت مسلسل ٢٢٠ يوم.. مشروع بحبه كتير و ما في احلى من هيك.. بحبكم واشتقتلكم".

وتفاعلت الفنانة ريهام عبدالغفور مع صورها، وعلقت: "قمر". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شبابا متجدد، أسطورة التمثيل، الجمال، اللوك حلو والصور عسل".

يذكر أن، مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.