موقف غريب و20 صورة لنجمة الرقص الشرقي سهير زكي في ذكرى ميلادها

كتب – مؤمن سعد:

يحتفل عشاق الراقصة الشهيرة سهير زكي، بذكرى ميلادها الموافق اليوم 4 يناير،إذ تميزت بخفة ظلها، والتي ظهرت في لقاءاتها التلفزيونية، وكشفت عن العديد من الحكايات الطريفة والغريبة والتي روتها في البرامج.

وحكت سهير زكي، عن موقف غريب حدث لها أثناء إحياء إحدى حفلات الزفاف، وقالت "زكي" خلال لقاء لها ببرنامج "سلام مربع" على شاشة "Atr" تقديم الفنانة فيفي عبده: ذهبت لإحدى الأفراح وكنت أرفض إحياءه بالبداية لأنه كان يقام في منزل، وكنت قررت وقتها أن أحضر الأفراح التي تقام في الفنادق فقط، لكن أهلها أصروا وقالوا لي العروسة لن تتزوج إلا إذا وافقتي على إحياء الفرح، وجاءت لي العروسة بنفسها فوافقت من أجلها.

وأضافت: وبمجرد وصولي أخبروني أن جدة العروسة تحبني كثيراً، وتعشق مشاهدتي وأنا أرقص، بل أنها هي التي كانت مصرة على حضوري حفل الزفاف، وتقص صوري من المجلات للاحتفاظ بها.

وتابعت: بدأت في الرقص وجدة العروسة جالسة ومنسجمة وتقول لي "الله يا سوسو"، وفجأة سقطت على جنبها، ومن شدة الصدمة توقعت أنها أصيبت بحالة إغماء، وبعد أن انتهيت من فقرتي أخبروني أنها ماتت وهي تشاهدني وأنا أرقص.

سهير زكي ممثلة وراقصة مصرية ولدت في 4 يناير 1945 في مدينة المنصورة، عملت في السينما بالتمثيل والرقص في عدة أعمال أبرزها: "أنا اللي أستاهل، الجواز للجدعان، الذئاب، الراجل اللي باع الشمس، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، القرش، فتوة الجبل، الندم، المرايات، القضية المشهورة، الكلمة الأخيرة" وغيرها من الأعمال قبل أن تعتزل الفن في بداية التسعينيات.