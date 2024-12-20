غدا.. الأوبرا تنظم حفل "وهابيات" على مسرح معهد الموسيقى العربية

إليسا تستعد لحفلها الغنائي في البحرين وتنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير

كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً ضمن سلسلة وهابيات التي تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء السبت 21 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

‏يتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منها: لأ مش أنا اللي أبكي، يا خلي القلب، سكن الليل، الحب جميل، تهجرني بحكاية، توبة، هان الود، خايف أقول اللي في قلبي، أيظن، القريب منك، كل ده كان ليه. ‏

الحفل يشارك في إحيائه: آيات فاروق، إبراهيم رمضان، مي حسن ومحمد طارق .

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع وتعريف الأجيال الجديدة بتراث الرموز الخالدة وروائع الموسيقار محمد عبدالوهاب الموسيقية والغنائية.