لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مريم الخشت بفستان جذاب في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

12:21 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إطلالة مريم الخشت في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 4 صورة
    مريم الخشت
  • عرض 4 صورة
    مريم الخشت بفستان جذاب في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة مريم الخشت في سابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة ناعمة.

تألقت مريم بفستان طويل باللون الأسود مزين بكارديجان قصير باللون النبيتي.

واختارت وضع مكياجا قويا يتناسب مع إطلالتها مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء الخميس الماضي، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

مريم الخشت سابع أيام مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي مريم الخشت بفستان أسود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بتحذير وإدانة.. مصر تعلّق على الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية العسكرية بسوريا
رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة)
بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة