نقابة الموسيقيين تنعى الفنان عادل الفار

كتبت- منال الجيوشي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الفنان عادل الفار، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة في بيان لها بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

الفنان عادل الفار شارك في العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومي" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

عادل الفار مونولوجست مصري بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات وفى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه أيضا "حارة البنات" 2005 و"بون سواريه" 2010، ومن أهم مسلسلاته "9 شارع السلام" 2003، و"دائرة الاشتباه" 2006 و"صاحب السعادة" 2014.

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