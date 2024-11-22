بعد إصابتها بسرطان الثدي.. جميلة عزيز تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة جميلة عزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعرضها لوعكة صحية

وكتبت جميلة عزيز: "بالله عليكم الدعاء لي، أنا تعبانة جدا وضعيفة جدا، المناعة واقعة بسبب العلاج وجالي دور برد جامد وكحة وسخونية ٣٩ ونص من الفجر وماخدتش حاجة"

وكانت الفنانة جميلة عزيز قد كشفت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، بعد تعافيها منه العام الماضي

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة جميلة عزيز "يوميات ونيس"، "الحقيقة والسراب"، "ماما أمريكا"، "أماكن في القلب"، "امرأة هزت عرش مصر"