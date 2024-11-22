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بالصور.. منير مكرم يشارك في جنازة عادل الفار

02:14 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    منير مكرم يشارك في جنازة عادل الفار (2)
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

شارك الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تشييع جنازة الفنان عادل الفار، التي أقيمت بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

ورحل الفنان عادل الفار عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز ٦٢ عام بعد صراع مع المرض

عادل الفار هو ممثل ومونولجست، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية سواء في التلفزيون أو على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

وكانت آخر مشاركات الفنان عادل الفار بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.

منير مكرم تشييع جنازة عادل الفار عادل الفار نقابة المهن التمثيلية مسجد القوات المسلحة مدينة نصر
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