"حذفت الصور التي تجمعهما".. انفصال داليا مصطفى عن شريف سلامة

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إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

أكد مصدر مقرب من الفنانة داليا مصطفى، انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة منذ فترة

وقال المصدر في تصريح خاص لمصراوي، إن هناك مساعي للصلح بينهما

كما قامت الفنانة داليا مصطفى بحذف الصور التي تجمعها بالفنان شريف سلامة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

داليا مصطفى تستأنف خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها بمسلسل "روج أسود"، والتي تجسد فيها دور امرأة مطلقة

شريف سلامة وداليا مصطفى أعلنا زواجهما عام ٢٠٠٧ بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، وأثمر زواجهما عن أبنائهما سلمى وسليم

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