بالصور.. ولاء الشريف تؤدي مناسك العمرة

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ولاء الشريف عن أدائها لمناسك العمرة وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت ولاء صور من أمام الكعبة المشرفة رفقة إحدى الصديقات وعلقت: "الحمد لله الذي أنعم علينا بزيارة بيته الكريم، فيارب كما وفقتنا لهذه الزيارة ورزقتنا إياها تقبل منا عمرتنا، واغفر بها ذنوبنا، وأجب دعائنا، وتجاوز عن زلاتنا، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بزيارة بيتك الكريم، يارب أعدنا إليه مرات عديدة وأعوامًا مديدة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وشاركت ولاء الشريف خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال التلفزيونية وتعاونت خلالها مع أبرز نجوم ونجمات الدراما أبرزها الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" عام 2022، مسلسل "صوت وصورة" عام 2023، مسلسل "العودة"، ومسلسل "الأصلي" وتم عرضهما عام 2023.

يذكر أن آخر مشاركات ولاء الشريف كانت بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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