طرح بوسترات جديدة لفيلم "الفستان الأبيض" استعدادًا لعرضه في مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة المنتجة لفيلم "الفستان الأبيض" بوسترات دعائية جديدة استعدادًا لعرضه في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على "انستجرام" بوسترات منفردة لأبطال الفيلم وهم الفنانة ياسمين رئيس، الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة أسماء جلال وعلقت: "أخيرًا العرض الأول ل الفستان الأبيض يوم 30 أكتوبر في مهرجان الجونة السينمائي، مستنينكم الساعة 7 عشان نبدأ رحلة البحث عن الفستان سوا".

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار درامي حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان اخر، ويشارك ببطولة الفيلم كل من سلوى محمد علي، ميمي جمال، تأليف وإخراج جيلان عوض.

وتشارك الفنانة ياسمين رئيس بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

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