نبيل الحلفاوي يعلق على براءة إمام عاشور في قضية "خناقة المول".. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على براءة لاعب الأهلي إمام عاشور، في واقعة التعدي على فرد أمن مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد.

وكتب الحلفاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "القضاء برأه. وفي هذا دليل على سلامة موقفه"، مؤكدًا أن فرد الأمن لم يتنازل.

وأتم: "لا صلح ولا ترضية. الحكم براءة".

يذكر النيابة العامة قد أحالت إمام عاشور إلى المحكمة بعد اتهامه بضرب فرد أمن في المول.

الواقعة بدأت عندما تلقى إمام عاشور اتصالاً هاتفيًا من زوجته، أفادت خلاله بأنها تعرضت للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء وجودها في السينما.

فورًا، توجه عاشور إلى المول برفقة صديقه وشقيق زوجته الصغير للتحقق من الأمر والدفاع عن زوجته.

أشار عاشور في أقواله أمام النيابة، أنه عند وصوله لم يجد الأشخاص المتهمين بالتحرش، وعلم من أفراد الأمن أنهم متواجدون في مكتب الأمن داخل الجراج، فتوجه إلى هناك للبحث عنهم.

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