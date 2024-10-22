تعرف على الانطباعات الأولى لفيلم "Gladiator 2" قبل عرضه بالسينمات نوفمبر المقبل

قبل عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي.. 8 معلومات عن فيلم توم

كتب- مروان الطيب:

يستعد عشاق ومحبي فيلم "Gladiator" عرض الجزء الثاني نهاية شهر نوفمبر المقبل، الذي يمثل عودة المخرج العالمي ريدلي سكوت بعد قرابة الـ 24 عامًا من عرض جزئه الأول عام 2000.

وكشف موقع "Variety" عن الانطباعات الأولى من العرض الخاص للفيلم الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أكد العديد من النقاد أن الفيلم سيفاجئ الجميع وقت عرضه وأن هناك العديد من الترشيحات التي سينالها في أوسكار 2025، من ضمنها جائزة "أفضل ممثل مساعد" للنجم العالمي دينزل واشنطن، وجائزة "أفضل مخرج" لريدلي سكوت الذي لم يفز بأي جائزة أوسكار طوال مسيرته الإخراجية وسط توقعات بقرب ترشحه وإمكانية فوزه بالجائزة لأول مرة.

وأشار الموقع في تقريره لعدد من آراء النقاد والمتخصصين الذين تحدثوا بإيجابية بعد مشاهدة الفيلم ووصفوه بـ "الملحمي" وتخلله العديد من مشاهد الأكشن والصراعات القوية بين أبطال الفيلم، إلى جانب المؤثرات البصرية التي أضفت الكثير للأحداث.

وقال المخرج ريدلي سكوت في تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية أنه يعمل على كتابة جزء ثالث من سلسلة أفلام "Gladiator" وأنه بالفعل استقر على حبكة الجزء الجديد لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الأبطال المشاركين أو ميعاد عرضه تجاريًا.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "Gladiator 2" حول "لوشيوس" نجل "ماكسيموس" الذي يستكمل رحلة والده بالجزء الأول في محاولة للانتقام، وظهر دينزل واشنطن وهو يجسد شخصية تاجر أسلحة يشهد العديد من الألعاب القتالية في الكولوسيوم بروما، إلى جانب الممثل بيدرو باسكال والممثل بول ميسكال اللذان ظهرا وهما يتصارعان.

يذكر أن المخرج ريدلي سكوت شارك مؤخرًا بالعملية الإنتاجية لفيلم الرعب والإثارة "Alien: Romulus" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بإيرادات عالمية بلغت 350 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 80 مليون فقط.

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