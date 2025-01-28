رمضان 2025.. حمادة هلال يروج لمشاركة غادة عادل في "المداح" بطريقة كوميدية

كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان حمادة هلال، الترويج للجزء الخامس من مسلسل "المداح"، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، مطلع شهر مارس المقبل.

ونشر حمادة هلال صورة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلالها مع الفنانة غادة عادل من فيلم "عيال حبيبة" الذي عُرض عام 2005، وكتب: "حاولوا تنسوا علاقتنا هنا لحد أول يوم رمضان".

وكانت صورة حمادة هلال في إشارة إلى إعادة التعاون مع الفنانة غادة عادل مرة أخرى في الجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، والذي تجسد خلاله الفنانة غادة عادل دور شيطانة، على عكس دورها بفيلم "عيال حبيبة" إذا كانت حبيبته ضمن الأحداث.

وتدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول مواصلة صابر المداح حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، ويشارك ببطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، إخراج أحمد سمير فرج.

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