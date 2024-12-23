رمضان 2025.. فاتن سعيد تبدأ تصوير شخصيتها في "ظلم المصطبة"

كتبت- منى الموجي:

بدأت الممثلة الشابة فاتن سعيد تصوير دورها في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجوم ريهام عبدالغفور وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب، وبسمة وأحمد عزمي ومحمد علي رزق وأحمد عبدالحميد.

والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

وتجسد فاتن شخصية رحاب شقيقة النجمة ريهام عبدالغفور، وتدور أحداث المسلسل حول بعض العادات والأعراف الموجودة في الأرياف التي يُحكم بها بعيداً عن القانون والشرع في إطار اجتماعي به الكثير من الأحداث والصراعات.

وعبرت فاتن عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هاني خليفة وكل نجوم العمل والشركة المتحدة، مؤكدة أنها متحمسة لمقابلة الجمهور في الشهر الكريم بهذه الملحمة الفنية وسط كوكبة من النجوم في كل مجالاتهم والذين يتشرف بالعمل معهم أي فنان.

يذكر أن فاتن سعيد كان أخر أدوارها هو شخصية نورا في العتاولة رمضان الماضي أمام النجوم أحمد السقا وطارق لطفي، وفاطمة ابنة الإمام الشافعي في مسلسل رسالة الإمام رمضان قبل الماضي.