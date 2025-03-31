سهر الصايغ توجه رسالة لجمهورها بعد عرض الحلقة الأخيرة من "حكيم باشا"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة سهر الصايغ رسالة لمتابعيها بعد عرض الحلقة الأخيرة "حكيم باشا"، الذي شاركت في بطولته خلال موسم رمضان 2025.

ونشرت سهر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" البوستر الفردي لشخصيتها في المسلسل، وعلقت: "الحمد لله، يارب تكون برنسه عجبتكم، وكل عام وأنتم بخير".

المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، محمد نجاتي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد فهيم، سلوى خطاب، وعايدة فهمي.

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