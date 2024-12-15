تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر مسرحية "الباشا" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البوستر الرسمي لمسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي بوستر المسرحية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منها "فيسبوك" وعلق: "لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز، والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم، مسرح بكر الشدي، من 25 ديسمبر حتى 1 يناير".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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