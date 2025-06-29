يضم 10 أغاني.. رامي صبري يكشف تفاصيل ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت"

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الغنائي "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى.

وطرح رامي صبري بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي يضم 10 أغاني جاءت كما يلي: "تيجي نتصور - العوض على الله - بقلبي معاك - بياع - غلطان - مستغرب انت - حلوة - بحكيلك عن الأيام - فقدت الأمل فيكي -أنا بحبك أنت".

ووجه رامي صبري رسالة لصناع الألبوم، وكتب: ""شكرا لكل صناع ألبوم أنا بحبك أنت، قريباً على كل منصات الموسيقى في جميع أنحاء العالم".

كما يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي حفلات مراسي"، ومن المقرر إقامته يوم 5 يوليو المقبل.

وشارك رامي صبري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال غنائه لتتر مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والأغنية من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا.