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بعنوان "القمر".. رامي صبري يطرح ألبومه الجديد

كتب : نوران أسامة

09:14 م 16/06/2026

رامي صبري

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طرح الفنان رامي صبري ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "القمر"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

ويضم الألبوم 13 أغنية متنوعة تحمل ألوانا موسيقية مختلفة، من بينها أغنية "قصة حب"، إلى جانب أغنيات: "لو تعرف"، "فلتة"، "خليكي هنا"، "أيامي"، "ليه باقي عليكي"، "مش بنساك"، "يا بختي بيه"، "أنا مالي بيك"، و"موسم الـ Summer"، وغيرها من الأعمال الجديدة.

وكان رامي صبري شوق جمهوره للألبوم من خلال طرح أولى أغنياته، وهي "سمعيني"، و"القمر"، و"بفرحك وإنت تزعلني"، والتي حققت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

صناع ألبوم "القمر"

وتعاون رامي صبري في الألبوم مع عدد من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، وشارك في تلحين الأغنيات كل من عزيز الشافعي، محمد يحيى، ومدين، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة في التوزيع الموسيقي، من بينهم أسامة الهندي، أحمد أمين، وعادل حقي، وغيرهم.

رامي صبري يحتفل بنجاح حفله في الكويت

وعلى جانب آخر، احتفل رامي صبري بنجاح حفله الغنائي الذي أقيم على مسرح "أرينا الكويت" تحت شعار "كامل العدد"، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

وكتب رامي صبري عبر حسابه الرسمي تعليقا على صور الحفل: "الحقيقة جمهوري في الكويت جمهور مختلف من حيث التفاعل والحب والاهتمام بالحضور اللي بيعمل الـ SOLD OUT في أول ساعة ودي مش أول مرة، كمان المكان (الأرينا) مهم جدا إني وأنا بغني يكون المكان ساحر".

وأضاف: "وكمان تنظيم الحفل مهم جدا يكون معانا دايما شركة كبيرة وعظيمة زي شركة Pacha Group من أحسن شركات تنظيم حفلاتي في المنطقة العربية، شكرا من كل قلبي على الحب والتفاعل والحضور العظيم من جمهور عظيم وراقي".

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