قلعت جزء من الفستان على السجادة الحمراء وأسماء جلال جريئة.. 50 إطلالات أثارت الجدل في الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في دورته السابعة إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة لنجمات الفن.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم إطلالات أثارت الجدل للنجمات خلال جميع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

سارة عبد الرحمن:

ارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن في بداية ظهورها على الريد كاربت فستان باللون الأسود، ثم سحبت "السوستة" وفاجئت الجميع أنها مرتدية فستان باللون الأحمر الناري بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أسماء جلال:

ظهرت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الكم الواحد، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

يسرا :

أطلت الفنانة يسرا ببدلة نسائية وربطة عنق باللون الأسود اللامع.

رانيا يوسف:

اختارت الفنانة رانيا يوسف الظهور بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش فستان طويل باللونين الأسود والفضي بقصة الكب.

إنجي علي:

ظهرت الإعلامية إنجي علي بفستان بقصة الكب مكشوف عند منطقة البطن.

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