مهرجان الجونة

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مكشوف وملفت.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات رابع أيام مهرجان الجونة

04:10 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 20 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 20 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 20 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    انجي كيوان
  • عرض 20 صورة
    لبلبة واحمد حاتم
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال رابع أيام مهرجان الجونة في دورته السابعة إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة.

ويستعرض لكم "مصراوي"، إطلالات النجمات الأجرأ في رابع أيام مهرجان الجونة، وفق ما ذكرت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ "مصراوي".

لبلبة:

قالت مصممة الأزياء إن الفنانة لبلبة أطلت بفستان مكشوف وجريء، كما أنه لا يناسبها إطلاقا.

إنجي كيوان:

وصفت زينب إطلالة الممثلة والإعلامية إنجي كيوان بالجرأة

حيث ارتدت فستان من تصميم maisonyeya

يتميز بقصة منحوتة علي الجسم مع الصدر المكشوف باللون الأسود المطرز بخيوط الحرير مع الكريستال.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢٤ مساء أمس الخميس الماضي.

وخطف نجوم ونجمات الفن الأنظار بإطلالتهم على السجادة الحمراء خلال حضورهم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

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