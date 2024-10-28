مهرجان الجونة

إعلان

بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة

12:46 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
  • عرض 10 صورة
    بإطلالة أنيقة.. 10 صور لـ نيللي كريم في خامس أيام الجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ارتدت قميص باللون البيج، ونسقت معه بنطلون أسود وحذاءً أسود مقفول ونظارة شمس.

واختارت نيللي مكياجًا ناعمًا مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة جذابة.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا:

جمال وجاذبية.. من هي ملكة الريد كاربت في ثالث أيام مهرجان الجونة؟.. 10 صور تكشف

رانيا يوسف جريئة وجميلة عوض ساحرة.. 60 صورة للنجمات في رابع أيام مهرجان الجونة

بالأحمر الناري الجريء.. 40 صورة لنجمات ظهرت بفساتين خطفت الأنظار

20 صورة.. إطلالات "الكابلز" تخطف الأنظار في رابع أيام الجونة السينمائي

بفتحة الساق الجريئة.. 25 صورة لنجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة

جريء وقصير وساحر.. 100 إطلالة للنجمات في رابع أيام الجونة السينمائي

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنيقة مهرجان الجونة السينمائي 2024
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يوسف الشريف بإطلالة أنيقة في خامس أيام الجونة

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو