بـ42 ألف جنيه.. فستان نسرين طافش في الجونة السينمائي على قائمة "الأكثر أناقة"- 17 صورة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

تصوير- علاء أحمد:

اختارت الفنانة نسرين طافش إطلالة أنيقة في أول أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، حيث ارتدت فستاناً من دار أزياء المصممة نور فتح الله، بتكلفة بلغت 42,500 جنيه مصري، بحسب موقع بيعه.

جاء الفستان بلون أزرق فاتح وبتصميمٍ ضيق يُبرز تفاصيل الجسم بطريقة أنيقة، مع طبقات متداخلة تضفي لمسة من الفخامة.

يمتد الفستان بتنورة طويلة مع ذيل خلفي، مما يعزز من الإحساس بالكلاسيكية ويضيف مزيداً من الدراما إلى الإطلالة.

ويتميز الفستان أيضاً بقصة على الكتف، حيث يكشف عن جزء من الأكتاف، مما يضفي لمسة جريئة. الأسلوب غير المتماثل للقصة يعزز من جاذبية الفستان.

الإكسسوارات:

أضافت نسرين إلى إطلالتها حقيبة يد "كلاتش" مرصعة بقطع كريستالية. كما ارتدت طقماً من المجوهرات الماسية البراقة حول عنقها، مما زاد من فخامة الإطلالة.

الألوان:

اختيار اللون الأزرق الفاتح أضفى طابعاً ناعماً وأنيقاً على الإطلالة، ملائمًا لأجواء مهرجان الجونة ولفصل الخريف. كما أن هذا اللون يناسب بشرة نسرين ويعكس جمالها.

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