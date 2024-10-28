بـ 80 ألف جنيه.. سعر إطلالة نيللي كريم في رابع أيام مهرجان الجونة

كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة ساحرة في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وتألقت بفستان مميز من دار أزياء المصممة نور فتح الله، وحقيبة “دوم كلتش” من ماركة OKHTEIN، مما جعلها محط الأنظار على السجادة الحمراء.

إطلالة الفستان

اختارت نيللي كريم فستانًا قصيرًا مصنوعًا من قماش الأورجانزا الفاخر بلون أزرق سماوي، وتميز بتصميم بدون أكمام وتنورة واسعة، مما أضاف لمسة من الأناقة والبساطة لإطلالتها.

تصميم الفستان جاء مع حزام وكورسيه، مما ساهم في إبراز قوامها بشكل جذاب.

وأضافت نيللي لمسة أنثوية مع أقراط على شكل وردة من dima jewellery مرصعة بحجر blue Topaz، وهو نوع من الأحجار الكريمة يتميز بلونه الأزرق الزاهي، لذا جاء اختياره متناغم مع لون الفستان، لتكتمل إطلالتها برقي.

خيارات مشابهة

لاعبة التنس الألمانية جارا غادري سبق وأن تألقت بنفس تصميم الفستان واللون وارتدته في مهرجان الدوحة 2024، لكنها نسقته مع أقراط ماسية متدلية وشعر منسدل، مما أظهر جانبًا مختلفًا لهذا التصميم من نور فتح الله.

خامات فاخرة من Dorleon Fabrics

اعتمدت مصممة الأزياء نور فتح الله قماشًا من Dorleon Fabrics، الشركة التي تتميز بتاريخ يمتد لأكثر من 88 عامًا، مما يضفي جودة ومتانة لهذا التصميم العصري. القماش الفاخر من Dorleon يعكس التزام المصممة بأدق التفاصيل لضمان مظهر مثالي على السجادة الحمراء.

حقيبة “دوم كلتش” من OKHTEIN

أكملت نيللي إطلالتها بحقيبة “دوم كلتش”، النسخة المسائية من حقيبة “ميني دوم” المميزة.

تأتي الحقيبة بلون فضي معدني مع تفاصيل من النحاس المطلي بالذهب وسلسلة قابلة للفصل، مما يضيف لمسة من الفخامة الكلاسيكية.

تتميز الحقيبة بأبعاد عملية، حيث يبلغ ارتفاعها 12 سم وعرضها 20 سم وعمقها 5.5 سم، وسعرها على موقع بيعها يبلغ 30,000 جنيه مصري.

تكلفة الإطلالة

بلغت تكلفة الفستان حوالي 50,000 جنيه، بحسب ما صرحت دار أزياء المصممة نور فتح الله لـ مصراوي.

والحقيبة بلغ سعرها 30,000 جنيه، لتصل تكلفة الإطلالة إلى نحو 80,000 جنيه مصري، مما يجعل هذه الإطلالة واحدة من أبرز إطلالات السجادة الحمراء في مهرجان الجونة هذا العام.

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