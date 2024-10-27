فستان فيونكة وظهر مكشوف.. ركين سعد تخطف الأضواء في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة ركين سعد، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

حيث اردت فستان قصير باللونين الأسود والبينك، منسقا معه حذاء باللون الأسود مقفول و"كلاتش" بنفس اللون

واعتمدت تسريحة شعر مرفوع، منسقا معه أسورة وحلق وخاتم من الألماس، وأختارت مكياج ناعم وهادئ، ما أضفى على إطلالتها لمسة جذابة

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

بصيحة الشراشيب.. يسرا بإطلالة ساحرة في ثالث أيام الجونة السينمائي

"3 من 10".. ناقد موضة يعلق على إطلالة إعلامية شهيرة في مهرجان الجونة

خطفت الأنظار.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في الجونة

"بإطلالة كاجول".. محمد فراج يتألق ضمن فاعليات ثالث أيام الجونة

20 صورة| مُريحة وأنيقة.. إطلالات رجالية غير تقليدية في مهرجان الجونة السينمائي

قديم ومتعب للعين.. 20 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في ثاني أيام الجونة

أجمل إطلالات خطفت الأنظار للنجمات في الجونة السينمائي.. 50 صورة تكشف

جريئة وساحرة ومتنوعة.. 100 صورة لإطلالة النجمات في افتتاح مهرجان الجونة