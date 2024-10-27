ساحرة وجذابة.. 25 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ثالث أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار.

وهنا نقدم لكم في السطور التالية أجمل إطلالات النجمات في اليوم الثالث من مهرجان الجونة:

ثراء جبيل

ظهرت الفنانة ثراء جبيل مرتدية "كروب توب" باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأببض.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من، حلق.

داليا البحيري

تألقت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا بصيحة "التايجر"، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

واختارت وضع مكياج بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض.

ياسمين العبد

ظهرت الفنانة الشابة ياسمين العبد بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين ، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها.

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