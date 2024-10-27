بفستان قصير.. إطلالة مثيرة لـ حلا شيحا في مهرجان الجونة- 7 صور

كتبت- أسماء العمدة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة حلا شيحا بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ارتدت فستانًا رماديًا قصيرًا (فوق الركبة)، ونسقت معه حذاءً أسود مقفول وحقيبة "كلاتش" بنفس اللون.

واختارت حلا مكياجًا ناعمًا مع تسريحة شعر قصيرة منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية وجذابة.

مهرجان الجونة السينمائي، منصة رائدة في عالم السينما العربية، بالإضافة إلى عرضه لمجموعة متنوعة من الأفلام العالمية والعربية، يسعى المهرجان جاهدًا إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وأثبت المهرجان، من خلال برنامج "منصة الجونة السينمائية"، قدرته على دعم صناع الأفلام المستقلين وتوفير التمويل اللازم لأعمالهم، كما يساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات من خلال تنظيم ورش عمل وندوات، يشارك فيها صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم.

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