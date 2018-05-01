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مقتل 16 عراقيا بينهم نساء وأطفال شمالي بغداد

10:53 م الثلاثاء 01 مايو 2018
مقتل 16 عراقيا بينهم نساء وأطفال شمالي بغداد

ارشيفية

تكريت - (د ب أ):

ذكرت الشرطة العراقية مساء اليوم الثلاثاء أن 16 عراقيا قتلوا في هجوم على منازل جنوبي شرقي قضاء الدجيل جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين 170 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين في تصريح صحفي "إن مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم ثلاثة منازل تعود لأبناء القاضي رحيم المرزوق في منطقة 14 رمضان جنوب شرقي الدجيل وأطلقوا وابلا من النيران على العوائل فقتلوا 16 شخصا وأصابوا أربعة اخرين بجروح بليغة".

وأضاف "أنه يجري الآن نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الدجيل فيما دخلت القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة حالة الإنذار القصوى بحثا عن الفاعلين".

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