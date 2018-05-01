اليابان تتبرع بقيمة 10 ملايين دولار للأونروا

غزة - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم تبرع بقيمة 10 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك من أجل المساعدة في تقديم المعونة الحيوية للاجئي فلسطين في سوريا.

وأوضحت الأونروا - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه المنحة الإضافية من اليابان، ستمكن المنظمة من تزويد لاجئي فلسطين من سوريا بالخدمات الصحية والمعونة النقدية الطارئة.

وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، عن ترحيبه بهذا الدعم الذي يأتي في وقته، قائلا "نحن نقدر كثيرا هذا التبرع السخي من الحكومة اليابانية خلال هذا الوقت"، مبينا أن مناشدة الطوارئ الخاصة بسوريا والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام بقيمة 409 ملايين دولار ماتزال تعاني من نقص كبير في التمويل، وهذا الدعم الحيوي سيمكن الأونروا من تقديم المعونة الطارئة لعائلات لاجئي فلسطين المتضررة جراء الحرب في سوريا.

وأضاف "لطالما كانت اليابان مانحا ذا قيمة للأونروا، وفي عام 2017 تبرعت اليابان وحدها بمبلغ وصل إلى 43,3 مليون دولار بما في ذلك حوالي 23 مليون دولار من أجل برامج وخدمات الوكالة الرئيسة إلى جانب 8,7 مليون دولار لدعم برامج الوكالة الطارئة في سوريا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، علاوة على مبلغ 11,5 مليون دولار من أجل مشروعات حيوية".