مقتل وإصابة 14 مدنيا في انفجار عبوة ناسفة شرق أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

لقي ما لا يقل عن خمسة مدنيين حتفهم وأصيب 9 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أن الحادث وقع في محيط حي حسكة مينا بعد انفجار سيارة مدنية بعبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم - في بيان - بأن طفلا كان من بين المدنيين الخمسة القتلى ، مضيفا أن أربعة أطفال وامرأتين كانوا بين المصابين في الانفجار.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

وكثيراً ما تزرع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية مواد متفجرة على جوانب الطرق والسيارات المفخخة لاستهداف موظفي الحكومة وأفراد الأمن.

ومع ذلك، تؤدي هذه الحوادث إلى سقوط العديد من المدنيين العاديين وإصابة أفراد الأمن، وفي بعض الحالات يُقتل أو يُصاب مقاتلي طالبان أنفسهم.