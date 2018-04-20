أول شهيد فلسطيني في الجمعة الرابعة من "مسيرات العودة"

القاهرة – (مصراوي):

استشهد شابًا فلسطينيًا، 25 عامًا، اليوم الجمعة، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل ساعتين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، في شرق جباليا بقطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.

وباستشهاد الشاب يرتفع عدد الشهداء في مسيرات العودة على حدود غزة الى 34 شهيدا، و3 شهداء في الضفة الغربية.

وتنظم الاحتجاجات تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" التي تجدد دعوة طويلة الأمد لعودة اللاجئين إلى منازل أسلافهم الموجودة الآن في إسرائيل.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل في إطار الجمعة الرابعة من مسيرات العودة.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "الشهداء والأسرى" على الجمعة الرابعة من المسيرات ودعت إلى أوسع حشد شعبي فيها.

وقبيل بدء التظاهرات بساعات ألقت طائرات إسرائيلية على أطرف شرق قطاع غزة صباح اليوم منشورات تحذيرية من الاقتراب من مناطق السياج الفاصل.

وجاء في المنشورات أن التجمعات الفلسطينية قرب السياج الفاصل أعمال "فوضى" وأنه يحظر على الفلسطينيين الاقتراب من السياج وإلا سيتم استهدافهم.