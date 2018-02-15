المغرب يفكك "خلية جديدة" لداعش

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، توقيف 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، مشيرة إلى أن أحدهم مرتبط أيضا بجبهة البوليساريو.

وقال المصدر نفسه إن المشتبه فيهم "بايعوا" زعيم تنظيم داعش، و"انخرطوا في التحريض على القتل"، و"سعوا لاكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة".

كان الموقوفون، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، ينشطون بمدن سلا (غربي البلاد) ومراكش والعيون (جنوبا).

وكشفت الوزارة أن أحد الموقوفين "سبق له أن التحق" بمخيمات البوليساريو في تندوف بالجزائر، حيث "كان في طور الإعداد لعمليات إرهابية داخل المملكة"، مشيرة إلى العثور لديه على "بطاقة تعريف وبذلة عسكرية وراية" تحمل جميعها رموز جبهة البوليساريو، فضلا عن معدات إلكترونية.

وسبق للسلطات المغربية أن تحدثت عن وجود صلات بين البوليساريو والتنظيمات المتشددة في المنطقة، وهو ما تنفيه الجبهة بشدة.

وظل المغرب في منأى عن هجمات تنظيم داعش، لكن البلاد شهدت اعتداءات في مراكش (17 قتيلا في 2011) والدار البيضاء (33 قتيلا في 2003).

وفي عام 2017 تمكنت مصالح الأمن المغربية من تفكيك 9 "خلايا إرهابية" و"شل حركة 186 إرهابيا" وفق حصيلة نشرتها الصحافة المحلية.