الجيش السويسري يعلن انتصاره على شركة "ساعات يد"

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السويسرية، انتصارها على شركة ساعات يد كتبت اسمه على ساعاتها المنتشرة بشكل كبير في أوروبا.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته "رويترز"، إنها انتصرت في معركة قضائية خاضتها منذ أعوام أمام شركة صغيرة لصناعة ساعات اليد تتعلق بحق كتابة عبارة "الجيش السويسري".

وظلت شركة مونتر شارميه، ومقرها قرب مدينة بازل، تبيع ساعاتها التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 500 و5000 دولار وعليها اسم الجيش السويسري لأكثر من 20 عامًا بعدما سجلت علامة تجارية في 1995.

ونشبت خلافات بينهم قبل عدة أعوام بعدما حاولت وكالة المشتريات التابعة للجيش تسجيل حقها في الملكية الفكرية للاسم لدى السلطات المعنية وذلك في أعقاب تغيير طرأ على قانون الملكية الفكرية في سويسرا.

وقضى الحكم الصادر -مؤخرًا- برفض محاولة شارميه منع الحكومة من فعل ذلك.

وقالت المحكمة الإدارية الاتحادية إنه يجب ألا تستخدم عبارة "الجيش السويسري" على الساعات إلا في الحالات التي تسمح بها الحكومة.

وقالت الحكومة إن الحكم عزز قدرتها على حماية علاماتها التجارية كالجيش السويسري وسلاح الطيران السويسري من أي استغلال تجاري.