بعد تحرشه الجنسي بنجمات هيوليود.. المدعي العام يقاضي هارفي واينستين

واشنطن- (د ب أ):

رفع المدعي العام لولاية نيويورك أمس الأحد، دعوى قضائية تتعلق بالحقوق المدنية ضد منتج هوليوود السابق هارفي واينستين وشركته وشقيقه بعد أن كشف التحقيق عن سوء سلوك جنسي "جديد وصارخ".

وتحدد القضية حالات مزعومة جديدة من سوء السلوك الجنسي ارتكبها هارفي واينستين وانتهاكات متكررة لقانون نيويورك من قبل مسؤولي الشركة من شأنها تعريض موظفين للخطر.

وتزعم الدعوى القضائية أن المديرين التنفيذيين للشركة أخفقوا مرارا في حماية الموظفين ما وصف بأنه تحرش (واينستين) الجنسي والترهيب والتمييز.

وقال مكتب النائب العام في بيان صحفي إن الدعوى جاءت بعد تحقيق استمر أربعة أشهر.

وفصلت الشركة واينستين في أكتوبر بعد تقارير صحفية عن اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش من قبل عشرات النساء، بما في ذلك عدد من الممثلات.

وقال النائب العام في نيويورك إريك شنايدرمان: "كما ادعين في شكواهن، قامت شركة واينستين مرارا بانتهاك قانون نيويورك وأخفقت في حماية موظفيها من التحرش الجنسي والترهيب والتمييز".

ولم يرد محامي واينستين على رسالة بالبريد الإلكتروني من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طلب منه فيها التعليق على الدعوى.

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