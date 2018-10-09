شتاينماير: أوروبا تتعرض كثيرا للتشويه

فيينا (د ب أ)

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من أنه يتم ربط الاتحاد الأوروبي بمشاكل في كثير من الأحيان قائلا في كلمة له أمام طلاب في النمسا اليوم الثلاثاء في العاصمة فيينا: "نتحدث كثيرا عن أوروبا عندما لا تستقيم الأمور أو عندما تفشل اتفاقات، ولكننا نتحدث بشكل أقل مما يجب عن الحياة الطبيعية في أوروبا، تلك الحياة التي تسير فيها الأمور على ما يرام أكثر مما يريد أكثرنا الاعتراف به".

وشدد شتاينماير على أن ألمانيا لا يمكن أن تكون بخير إلا إذا كانت أوروبا بخير.

وقد حضر رئيس الدولة الألماني فعالية نقاشية في فيينا مع نظيريه النمساوي والسلوفاكي ، ألكسندر فان دير بيلن وأندريه كيسكا ، حيث تطلع الثلاثة إلى الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وبحث شتاينماير مع الرئيسين النمساوي والسلوفاكي موضوعات تتعلق بمستقبل أوروبا.

ورأى شتاينماير أن الاتحاد الأوروبي أصبح في السنوات الماضية وبشكل متزايد عنوانا للشكاوى و أداة للنزاعات السياسية الداخلية.

وأوضح الرئيس الألماني أنه على الرغم من صعوبة اتخاذ القرارات أوروبيا إلا أن هذه القرارات "تسهل على أية حال التوصل لحلول لم نعد ببساطة قادرين على التوصل إليها في إطار وطني عند مواجهة التحديات العظيمة للقرن الحادي والعشرين".