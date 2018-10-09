إطلاق سراح روماني اعتقل للاشتباه في قتلة صحفية تلفزيونية بلغارية

صوفيا (د ب أ)

قال التلفزيون الحكومي البلغاري اليوم الثلاثاء نقلا عن محققين إنه سيتم إطلاق سراح رجل روماني اعتقل بسبب علاقته بقتل الصحفية التلفزيونية البلغارية فيكتوريا مارينوفا.

وقال التقرير إن الرجل، وهو من أصل أوكراني، احتجز في وقت سابق اليوم، لكن سيتم الافراج عنه بسبب عدم كفاية الأدلة. ومن المقرر استجواب أشخاص آخرين.

وتحقق الشرطة في وجود أسباب مهنية وشخصية لقتل مارينوفا (30 عاما) التي عثر على جثتها في مدينة روسه البلغارية يوم السبت في حديقة حيث كانت تمارس رياضة الركض، وقد تعرضت للاغتصاب.

وكانت الصحفية الشابة تقدم برنامجا على قناة محلية. وتضمنت الحلقة الأخيرة للبرنامج صحفيين استقصائيين اثنين من رومانيا وبلغاريا، وكان كلاهما يبحثان وقائع الاحتيال المتعلقة بأموال الاتحاد الأوروبي في بلغاريا.

ويعمل مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش، الآن، على تقييم المعلومات الواردة من بلغاريا.

ويعمل المحققون البلغاريون تحت ضغوط هائلة، حيث تواجه الحكومة القومية في صوفيا مطالب دولية لحل جريمة القتل التي تحولت بسرعة إلى قضية سياسية.