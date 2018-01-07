مقتل وإصابة 16 من طالبان وداعش شرق أفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

قتل وأصيب 16 مسلحا من طالبان وتنظيم داعش، خلال عمليات منفصلة بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وقال فليق سلاب، 201 ، التابع للجيش الافغاني إن مسلحا تابعا لداعش قتل وأصيب مسلح آخر، خلال غارة جوية بمنطقة ديه بالا.

وذكر مسؤولون من فيلق سلاب أن القوات الامريكية نفذت الغارة الجوية باستخدام طائرة بدون طيار.

وفي الوقت نفسه، ذكر المكتب الاعلامي للحكومة الاقليمية في بيان أن ثلاثة مسلحين على الاقل من طالبان قتلوا وأصيب 11 آخرين، خلال اشتباكات في منطقتي موماند دارا وغني.

وأضاف البيان أن قائدا محليا من الجماعة كان من بين هؤلاء القتلى أيضا وتم اعتقال مسلح آخر حيا ومصادرة بعض الاسلحة أيضا.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الان.