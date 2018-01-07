رئيس السنغال يطالب بتحقيق العدالة بعد هجوم أسفر عن مقتل 13 شخصًا

دكار - (د ب أ):

وصف الرئيس السنغالي ماكي سال الهجوم الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل 13 شخصًا بأنه يهدف إلى عرقلة محادثات السلامة في منطقة مضطربة جنوبي البلاد، وكلف أجهزة الأمن بـ"تعقب المعتدين وتقديمهم للعدالة".

وكان الهجوم الذي وقع أمس قد نفذته مجموعة مسلحة ببنادق آلية، وأسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة سبعة آخرين في منطقة كازامانس الجنوبية، التي يقاتل انفصاليون فيها منذ عام 1982 من أجل الاستقلال.

ويعد هذا الهجوم هو الأسوأ الذي تشهده المنطقة منذ عام 2012 .

وقال سال إن الهجوم من تنفيذ جماعة انفصالية يائسة. وكان أشار في خطاب الأسبوع الماضي بمناسبة نهاية العام إلى أن المحادثات الرامية لتحقيق الهدوء في المنطقة تحقق تقدما: وجرى يوم أمس إطلاق سراح عدد من عناصر جماعة انفصالية بعد إجراء مفاوضات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وإن كانت الشكوك تحوم حول "حركة القوات الديمقراطية لكازامانس". وكانت الحركة التي تأسست عام 1982 قد انقسمت إلى أجنحة متباينة.